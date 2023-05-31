Пособия по уходу за детьми выплатят 15 июня, по безработице – 20 июня, на содержание детей – 23 июня. Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.

„Sodros“ išmokų datos birželį © „Sodra“

Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 13 июня, на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 июня, на почте – 10–26 июня.

Пенсионные аннуитеты выплатят 26 июня.

Календарь выплат пенсий

Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают:

клиенты Swedbank – 9, 10, 12 июня,

клиенты Šiaulių bankas, Luminor (ранее DnB): в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 8 июня, в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском - 9 июня, Мариямпольском, Шилальском, Утенском и Паневежском - 12 июня,

клиенты SEB (в Вильнюсе) - 8 июня,

клиенты SEB, Medicinos bankas, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) и других кредитных ведомств – 9 июня,

на "Литовской почте" – 10–26 июня,

Доставка на дом: "Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 июня.

„Sodros“ išmokų datos birželį © „Sodra“

Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского, Каунасского, Шяуляйского регионов получат пенсии 20 июня, а Клайпедского, Мариямпольского, Паневежского, Алитусского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 21 июня.