Выпавший из окна многоквартирного дома ребенок был дома один

Информация о том, что у многоквартирного дома на ул. В.Вайткаус лежит тело человека, который, вероятно, выпал из окна или балкона.

Полиция выяснила, что это тело 10-летнего мальчика.

Глава 5-го Вильнюсского комиссариата полиции Виталиюс Карпукас сказал Delfi, что полиция выясняет обстоятельства происшествия.

По словам представителя полиции, в то время, когда произошло несчастье, мальчик находился дома один.

Сообщается, что утром с ребенком дома находилась женщина (не биологическая мать мальчика), которая позже ушла на работу, оставив мальчика одного.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна на 9-м этаже.

Представитель Государственной службы по защите прав детей Вайва Арнаше информировала, что эта семья в поле зрения специалистов не попадала.

По словам Арнаше, погибший ребенок и его отец - граждане Туркмении.

По сведениям Delfi, биологические родители ребенка развелись, мальчик жил с отцом, который создал другую семью в Литве. Других детей у пары не было.

Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.