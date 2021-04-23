Выпавший из окна многоквартирного дома ребенок был дома один

Информация о том, что у многоквартирного дома на ул. В.Вайткаус лежит тело человека, который, вероятно, выпал из окна или балкона.
Полиция выяснила, что это тело 10-летнего мальчика.
Глава 5-го Вильнюсского комиссариата полиции Виталиюс Карпукас сказал Delfi, что полиция выясняет обстоятельства происшествия.
По словам представителя полиции, в то время, когда произошло несчастье, мальчик находился дома один.
Сообщается, что утром с ребенком дома находилась женщина (не биологическая мать мальчика), которая позже ушла на работу, оставив мальчика одного.
По предварительным данным, ребенок выпал из окна на 9-м этаже.
Представитель Государственной службы по защите прав детей Вайва Арнаше информировала, что эта семья в поле зрения специалистов не попадала.
По словам Арнаше, погибший ребенок и его отец - граждане Туркмении.
По сведениям Delfi, биологические родители ребенка развелись, мальчик жил с отцом, который создал другую семью в Литве. Других детей у пары не было.
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.
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