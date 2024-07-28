Выпавшие из карусели мужчина и мальчик находятся в больнице, их близкие просят о помощи

В социальной сети Facebook появилось обращение членов семьи пострадавших. Они ищут очевидцев происшествия, которые в то время находились около карусели Aštuonkojis и могли зафиксировать момент несчастья.

Очевидец рассказал Delfi, что мужчина получил травмы от ударов конструкции карусели. Он сказал, что у ребенка скорее всего сломаны ребра, а у мужчину - рука.

Delfi напоминает, что очевидец происшествия рассказал, что из карусели выпал ребенок, а мужчины упал, пытаясь спасти ребенка.

По данным Департамента полиции, 27 июля, в 15.30 ч., в Клайпедскую больницу с ул. Приешпилё доставили мальчика (2016 г.р.) и мужчину (1965 г.р.), которые в 15.10 ч. того же дня выпали из вращавшейся карусели.

Семья просит всех, кто в то время находился поблизости, посмотреть видео на своих телефонах.

Женщина, которая просила о помощи, писала, что пострадали ее отец и племянник. Мужчина находится в реанимации, ребенок был прооперирован, его состояние стабильное.

Выяснилось, что несчастье произошло на каруселях, привезенных из Чехии. Администратор карусели сказала Delfi, что не видела, как произошло несчастье. Ребенок с мужчиной выпали, когда карусель делала последний оборот.