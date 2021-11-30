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Во вторник после выпавшего снега условия на дорогах Литвы непростые. Фиксируются небольшие ДТП, из-за некоторых машины стоят даже на магистрали. Водители, которые едут из Каунаса в Вильнюс, сообщают, что движение на магистрали парализовано.
Выпал снег – водители в отчаянии: из-за ДТП машины стоят и на магистрали Вильнюс-Каунас
© reidasofficial.lt

"Мы стоим, до Григишкес еще хороший кусок дороги, похоже, будем долго стоять", – сообщили Delfi читатели, которые стоят в заторе на магистрали А1.

Выяснилось, что там первую полосу дороги перегородил тягач с полуприцепом. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Кроме того, произошло ДТП с участием трех авто, водители которых не соблюдали безопасную дистанцию.

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Не очень хорошо и на дорогах столицы Литвы – из-за скользкого покрытия дорог произошло немало технических ДТП.

Сообщается, что заторы наблюдаются на проспекте Пилайтес, на ул. Карейвю, на проспекте Саванорю, на ул. Оланду, Антакальнё и Укмергес. Положение на дорогах осложняют и небольшие технические ДТП. Например, ДТП произошло во второй полосе на ул. Укмергес, на Шешкинской горе по пути в сторону центра.

На портале Eismoinfo.lt сообщается, что условия сложные почти во всей Литве из-за снега, поземки и гололеда. Самая сложная ситуация на севере и на востоке страны, где дороги скользкие, на них сформировались снежные колеи, местами дороги покрыты толстым слоем накатанного снега - 10-15 см, а в Зарасайском районе – до 20 см.

На остальной част страны дороги с колеями из накатанного снега, поверхность дорог скользкая, только в Шиутском и Вилкавишкском районах покрытия дорог влажные, местами сухие.

Положение не изменится и днем, поскольку прогнозируют снег и ветер, гололед. Водителям напоминают, что важно выбирать безопасную, а не допустимую скорость.

Выпал снег – водители в отчаянии: из-за ДТП машины стоят и на магистрали Вильнюс-Каунас
© LAKD nuotr.

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