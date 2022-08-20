Вынужденно выехавшие в страны Балтии украинцы смогут бесплатно вернуться домой

Как сообщило в пятницу агентство УНИАН, об этом информировал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай в эфире информационного телемарафона.
По его словам, пока нет прямого бесплатного маршрута для украинцев, которые выехали с оккупированных территорий через Россию в страны Балтии в Украину.
"Поэтому мы договорились сейчас, также благодаря Министерству иностранных дел, с правительствами стран Балтии о запуске такого маршрута. Я думаю, что где-то неделя-полторы, и этот маршрут начнет работать", - сказал Бородай.
"Это будет бесплатный маршрут из Таллинна через Ригу, через Вильнюс через Жешув во Львов", - добавил он.
Для того, чтобы украинцам попасть на этот бесплатный рейс, нужно обратиться на горячую линию Министерства реинтеграции по номеру 15-48.
Также над информированием украинцев будут работать консульства в Эстонии, Латвии, Литве.
Ранее сообщалось, что депортированных Российской Федерацией из Украины граждан будут пропускать в страну без документов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены втридорога, репрессии и "раскулачивание" фермеров: как живет оккупированная россиянами Луганская область (2)
С 4 июля почти вся Луганская область была оккупирована...
Екатерина Орлова. Орда возвращается в Европу? (1)
"...Тут орлы разогнали всех слуг бога, а самому богу...
В выходные - более свежая погода: местами пройдут сильные дожди
В субботу погоду на большей части страны будет...
Столичный проспект Гедиминаса окрасился в белый: на ужине со строгим дресс-кодом присутствовали и знаменитости
В Литве есть один праздник, который традиционно...
В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США
В субботу в Клайпедский порт прибыл десантный корабль...