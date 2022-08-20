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Вскоре для украинцев, которые выехали с оккупированных территорий в страны Балтии, заработает бесплатный маршрут из Эстонии, Латвии и Литвы во Львов.
Вынужденно выехавшие в страны Балтии украинцы смогут бесплатно вернуться домой
© Domantas Pipas

Как сообщило в пятницу агентство УНИАН, об этом информировал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай в эфире информационного телемарафона.

По его словам, пока нет прямого бесплатного маршрута для украинцев, которые выехали с оккупированных территорий через Россию в страны Балтии в Украину.

"Поэтому мы договорились сейчас, также благодаря Министерству иностранных дел, с правительствами стран Балтии о запуске такого маршрута. Я думаю, что где-то неделя-полторы, и этот маршрут начнет работать", - сказал Бородай.

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"Это будет бесплатный маршрут из Таллинна через Ригу, через Вильнюс через Жешув во Львов", - добавил он.

Для того, чтобы украинцам попасть на этот бесплатный рейс, нужно обратиться на горячую линию Министерства реинтеграции по номеру 15-48.
Также над информированием украинцев будут работать консульства в Эстонии, Латвии, Литве.

Ранее сообщалось, что депортированных Российской Федерацией из Украины граждан будут пропускать в страну без документов.

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