Вылетевший из Каунаса самолет из-за скандалившего литовца пришлось посадить в Варшаве

По данным польских пограничников, в самолете агрессивно себя вел 45-летний гражданин Литвы. Он приставал к пассажирам, оскорблял членов экипажа, не реагировал на призывы к порядку, от мужчины разило алкоголем.

Пилот принял решение совершить посадку в Модлине.

На борт поднялись польские пограничники, попросили мужчину последовать за ними, в противном случае, предупредили они, будет применена сила. Мужчина требованиям пограничников не подчинился.

Литовец законным требованиям пограничников не подчинился, поэтому на него надели наручники и вывели его из самолета.