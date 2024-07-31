Вылетевший из Каунаса самолет из-за скандалившего литовца пришлось посадить в Варшаве

По данным польских пограничников, в самолете агрессивно себя вел 45-летний гражданин Литвы. Он приставал к пассажирам, оскорблял членов экипажа, не реагировал на призывы к порядку, от мужчины разило алкоголем.
Пилот принял решение совершить посадку в Модлине.
На борт поднялись польские пограничники, попросили мужчину последовать за ними, в противном случае, предупредили они, будет применена сила. Мужчина требованиям пограничников не подчинился.
Литовец законным требованиям пограничников не подчинился, поэтому на него надели наручники и вывели его из самолета.
„Когда мужчину выводили из самолета и выполняли другие процедуры, он вел себя агрессивно, оскорблял пограничников“, - сказано в пресс-релизе.
На видео в TikTok видно, что мужчину насильно выводят из самолета, а пассажиры благодарят пограничников.
По словам пограничников, мужчину сначала доставили в больницу, а потом закрыли в комиссариате в следственном изоляторе.
На следующий день мужчине предъявили обвинения в оскорблении пограничников, он свою вину не признал и отказался давать показания. Ему также назначили штраф за нарушение действующих правил. После этого мужчину отпустили.