Вылет самолета с литовцами из Израиля снова отложили

"Очень жаль, но хороших новостей пока нет. Вылет снова отсрочен", – сказал 10 октября утром LRT глава Национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его словам, сейчас планируется, что вылет состоится через 12-14 часов.

"Пока дата и время вылета - через 12-14 часов", – сказал он.

Он сказал, что ситуация осложнена нагрузкой на аэропорт и отзывом рейсовых маршрутов.

"Нагрузка, и многие компании отказываются лететь в Израиль. Плохо и то, что отзывают коммерческие регулярные рейсы", – сказал он, заметив, что проблема с вылетом из Израиля может лишь усугубиться.

В Литву планируют вернуться 170 граждан Литвы, которые застряли в Израиле после того как террористы ХАМАС начали вторжение в Израиль.

Виткаускас сказал, что сейчас рассматривают возможность привлечения военного транспорта для возвращения граждан Литвы.

По его словам, рассматривают разные возможности.