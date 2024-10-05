2024.10.05 12:59

Выигрыш - 81 миллионов евро: в Литве разыскивают покупателя билета

 
ru.DELFI.lt
„Eurojackpot“
„Eurojackpot“
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Лотерейный билет Eurojackpot, купленный в Кедайняй, в пятницу выиграл почти 81 миллион евро – самый крупный приз в истории стран Балтии, сообщает портал MadeinVilnius.

Рекордные 80,98 млн евро принес билет покупателю, который правильно угадал пять основных и два дополнительных номера. По словам организаторов, билет был куплен в Кедайняй в магазине Norfa, расположенном на улице Й. Басанавичюса.

„Всего 80 982 878,6 евро! Эта внушительная сумма является новым рекордом в истории лотерей не только Литвы, но и всех стран Балтии. Никакое предыдущее достижение не может сравниться с этим призом и успехом, которые улыбнулись игроку или игрокам из Литвы. Победителя можно назвать самым успешным игроком – мы поздравляем и с нетерпением ждем возможности встретиться с ним, пожать ему руку и услышать его историю. Мы приглашаем игроков как можно скорее проверить свои билеты Eurojackpot“, — говорит Донатас Казлаускас, заместитель генерального директора Olifėja.

Победителю 80,98 миллиона евро предлагается связаться с нами по телефону: +37052751751. Затем его или ее попросят прийти в лотерейный офис и предъявить выигрышный билет.

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