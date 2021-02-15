Выигравший 13 млн. евро мужчина забрал приз и рассказал, что с ним сделает

Обычно покупки делает супруга Мантаса, но в ту среду перед поездкой в усадьбу он заехал в магазин Iki за минеральной водой.

"Я стоял у кассы, увидел лотерейные билеты и взял билет Vikinglotto Plius. Там оставались два билета. Первый выпал у меня из рук, поэтому я и взял второй. Кроме того, я купил и билет Teleloto.

Я покупаю лотерейные билеты несколько раз в месяц. Всегда покупаю не Vikinglotto, а Vikinglotto Plius", – сказал мужчина.

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В минувший четверг он прочитал на портале Delfi о рекордном выигрыше.

"Я прочитал заметку и увидел, что билет был куплен в магазине, в котором я побывал, я подумал, может это мой билет. Но потом отогнал мысли и занялся работой", – рассказал он, заметив, что только вечером проверил билет.

"Я проверил билет на Perlas.lt. И увидел надпись "Поздравляем!" Я подумал, вот, опять выиграл 75 центов. Тогда увидел на мониторе – 13 082 472 евро – и остолбенел. Я стал снова и снова проверять билет. Мы с женой решили, что это невозможно. Она проверила билет в четвертый раз.

Когда поняли, что это реальность, стали говорить, что только что полностью изменилась наша жизнь и жизнь наших детей. В тот день мы легли спать около часа ночи", – вспоминал победитель.

Он сказал, что любит путешествовать, поэтому ждет-не дождется, когда сможет пуститься в поездку вокруг света.

"Мы уже побывали в разных странах, но и мечтать не могли, что сможем отправиться на частном самолете на Мальдивы. Сейчас мы можем себе это позволить", – шутил мужчина. Он сказал, что если бы выиграл миллион, было бы легче.

"Я очень рад, но выигрыш очень большой. Если бы выиграли миллион, мы бы просто улучшили жилищные условия, поскольку в доме всегда есть что обновить, мы бы путешествовали, помогли детям. Жизнь бы улучшилась, но не изменилась. Сейчас жизнь сильно изменится. Очень важно не просто исполнить мечты всех домашних. Надо решить вопрос инвестиций. Разумно воспользоваться 13 млн. - большое дело", – сказал мужчина.

"Я не думаю, что надо покупать лотерейные билеты сотнями. Выигрыш - всегда случайность. Есть лишь один "рецепт". Чтобы выиграть в лотерее, надо сначала купить билет", – продолжил Мантас.