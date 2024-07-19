Выходные в Паланге: температура воздуха и воды порадует отдыхающих

В пятницу в Паланге тепло и солнечно. В полдень будет 21 градусов, около 21 ч., будет 18 градусов тепла.

В субботу утром в 9 ч. будет 20 градусов тепла, в 15 ч. будет до 23 градусов. Ожидается небольшая облачность, осадков не будет. В 21 ч. будет 20 градусов тепла.

В воскресенье в Паланге также будет тепло – утром 19, днем 23, вечером – 21 градус тепла.