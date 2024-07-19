2024.07.19 14:20

Выходные в Паланге: температура воздуха и воды порадует отдыхающих

 
ru.DELFI.lt
Palanga
Palanga
ФОТО: Justina Asakavičiūtė | Delfi

В выходные на взморье погода обещает быть замечательной. Теплыми будут и воздух, и вода.

В пятницу в Паланге тепло и солнечно. В полдень будет 21 градусов, около 21 ч., будет 18 градусов тепла.

В субботу утром в 9 ч. будет 20 градусов тепла, в 15 ч. будет до 23 градусов. Ожидается небольшая облачность, осадков не будет. В 21 ч. будет 20 градусов тепла.

В воскресенье в Паланге также будет тепло – утром 19, днем 23, вечером – 21 градус тепла.

Baltijos jūra

„Сейчас температура воды в море 21–22 градус. Похоже и в выходные будет 21 градус. Думаю, температура воды будет такой же, как температура воздуха - 21, местами у берега 22 градуса. Купаться будет приятно“, – сказала Delfi представитель Литовской гидрометеорологической службы..

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