Выходные в Литве будут холодными: ожидается дождь, мокрый снег и даже снег

В субботу ожидается ветреная и дождливая погода, воздух прогреется всего до 5–9 градусов тепла.

В ночь на воскресенье осадков будет меньше. Местами возможен мокрый снег. Немного успокоится ветер. Утром будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем время от времени прогнозируют смешанные осадки. Местами ветер будет дуть со скоростью 15–16 м/с. Днем будет 5–9 градусов тепла.

В начале следующей недели особых перемен не ожидается. Во многих районах осадки будут идти время от времени. Успокоится ветер. Ночью будет около 0, днем чуть выше 0.