Выходные порадуют весенней погодой: один день будет особенно теплым

Осадков не ожидается, день будет сухим. Ветер юго-восточный, местами, скорее в западных районах, будет достигать порывов до 15-17 м/с. Днем температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла, теплее будет в юго-западных районах страны.
В ночь на воскресенье антициклон отойдет и с запада придут облака теплого фронта. Местами будет небольшой дождь. Юго-восточный, южный ветер будет умеренным. Ночью будет теплее, а температура сохранится положительной - около 0-5 градусов.
В воскресенье погода сильно не изменится. Снова будет преобладать неустойчивая облачность, будем часто видеть солнце. Местами пройдут кратковременные и небольшие дожди. Ветер не изменит направление, останется умеренным.
Днем порадует еще более приятное тепло, а температура повысится до 7-12 градусов тепла.
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