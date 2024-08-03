Выходные порадуют спокойной и теплой погодой

Будет преобладать умеренный ветер переменного направления, достигающий 5-10 м/с. Для последних дней будет характерна обычная для этих дней дневная температура, воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Ночью в воскресенье переменная облачность. Вероятность дождя очень мала, лишь кое-где в утренние часы будут благоприятные условия для образования тумана. Ветер будет западный, слабый, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 10-15 градусов, на побережье по-прежнему теплее, до 16-18 градусов.

В воскресенье местами кратковременно пойдет дождь. Умеренный западный ветер сохранится. День ожидается теплый, столбик термометра также поднимется до 21-26 градусов тепла. В начале следующей недели погода останется аналогичной. Ночью дождь может идти лишь в течение короткого времени. Утром местами образуется туман. Днём местами кратковременно пройдёт дождь, только в понедельник на большей части страны пройдёт кратковременный дождь, также могут быть грозы. Ветер будет слабым, а температура останется похожей, как на этой неделе.