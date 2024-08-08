Выходные и длинные выходные – сколько их еще будет в этом году?

15 августа на Успение Богородицы (Жолинес в Литве) в четверг ждет выходной день. Однако если взять выходной 16 августа (в пятницу), можно отдыхать четыре дня.

24–26 декабря в Литве празднуют Сочельник и Рождество, однако это будет вторник-четверг, если взять еще выходной в пятницу, можно отдыхать до 29 декабря (включительно). Получается целых 6 выходных.

Возможности продлить выходные:

Если получится взять выходной и 23 декабря, то можно отдыхать 21–29 декабря (9 дней).

Новый год будем отмечать в середине недели: 30-31 декабря 2024 г. это понедельник и вторник (рабочие дни). Однако если взять отпуск на эти дни, можно спокойно праздновать Новый год - 1 января в Литве выходной.