Выходные будут дождливыми: кое-где возможно весеннее тепло

Ветер сильный юго-западный, местами порывы, вероятнее всего на юге страны, будут достигать 15-18 м / с. Уже с утра будет теплее, температура поднимется до 6-8 градусов. В западных районах страны будет немного прохладнее - 3-5 градусов тепла.

С началом недели погода по-прежнему будет влажной. В понедельник вечером во многих частях страны пройдет дождь, чередующийся с мокрым снегом. Западный ветер утихнет, но останется сильным. Температура воздуха в стране будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. В некоторых местах возможна гололедица.

В понедельник также ожидают осадки - на большей части страны пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура будет немного ниже, чем в воскресенье, и поднимется до 2-6 градусов тепла.