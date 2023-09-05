Выдано разрешение на строительство Культурно-образовательного центра

"Поскольку проект очень комплексный, он был разбит на этапы. В первую очередь началось проектирование самых сложных объектов – Национального стадиона и Культурного центра, чтобы их строительство можно было начать раньше. Проектирование конструкционно более простых объектов – спортивного центра и детского сада – оставлено на конец, поскольку их строительство также займет меньше времени", – заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
"На сегодняшний день из четырех разрешений на строительство два уже выданы. На объекте ведутся физические работы. Поэтому появившуюся в Google Maps шутку про "стадион, который никогда не будет построен" мы меняем на "стадион, который будет построен", — добавил мэр.
По данным самоуправления, технические проекты двух входящих в комплекс объектов по ул. Озо 27 – спортивного центра с легкоатлетической ареной и футбольной тренировочной площадкой и детского сада – находятся на рассмотрении экспертов. В ближайшие месяцы также планируется получить документы, разрешающие их строительство.
В двухэтажном здании Культурно-образовательного центра будет оборудован универсальный конференц-зал площадью 800 кв. м. с трансформируемой сценой, мобильной зрительской площадкой и сценическим свето-, звуко- и видеооборудованием. В центре также будут два небольших зала для конференций, общественных собраний и иных социально-культурных мероприятий.