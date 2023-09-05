Выдано разрешение на строительство Культурно-образовательного центра

"Поскольку проект очень комплексный, он был разбит на этапы. В первую очередь началось проектирование самых сложных объектов – Национального стадиона и Культурного центра, чтобы их строительство можно было начать раньше. Проектирование конструкционно более простых объектов – спортивного центра и детского сада – оставлено на конец, поскольку их строительство также займет меньше времени", – заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас .

"На сегодняшний день из четырех разрешений на строительство два уже выданы. На объекте ведутся физические работы. Поэтому появившуюся в Google Maps шутку про "стадион, который никогда не будет построен" мы меняем на "стадион, который будет построен", — добавил мэр.

По данным самоуправления, технические проекты двух входящих в комплекс объектов по ул. Озо 27 – спортивного центра с легкоатлетической ареной и футбольной тренировочной площадкой и детского сада – находятся на рассмотрении экспертов. В ближайшие месяцы также планируется получить документы, разрешающие их строительство.