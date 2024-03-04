Выбросившего младенца в окно мужчину под арест не возьмут

Напомним, что трагедия произошла в Клайпеде 18 ноября 2023 года.

Сообщалось, что отец 1998 г.р. выбросил из окна 5-месячного сына. Мужчина был задержан и доставлен в больницу. После трагедии стало выяснятся, что проблемы с психикой у него были, но он не лечился.

Суд назначил мужчине судмедэкспертизу, эксперты в последние дни февраля передали выводы Клайпедскому участковому суду.

"В ходе расследования подозреваемому была назначена психиатрическая экспертиза, врачи установили психические и поведенческие расстройства, подозреваемому требуется лечение, поэтому 28 февраля 2024 года решением суда он был помещен в Рокишкскую психиатрическую больницу, где пробудет до 18 мая 2024 года", – информировала Delfi представитель Клайпедского участкового суда Моника Висманте.