Выбравший Литву вместо Германии и Нидерландов курд: мигрантам говорят подождать здесь четыре дня

Р. Рашид согласился поделиться своими впечатлениями от работы переводчиком и жизни в Вильнюсе.

"Я живу здесь почти пять лет - с августа 2016 года. В моей стране были культурные и региональные проблемы. Я мог жить в Ираке, но это было проблематично, и моя семья сказала, что если можно, поезжай в Европу - там жизнь будет лучше", - сказал Р. Рашид в начале разговора.

В Ираке он работал учителем арабского языка, но по мере ухудшения геополитической ситуации ему пришлось искать дорогу в Европу. Проведя три месяца в России, куда он приехал по визе, позже для него была организована поездка к литовской границе. Здесь Р. Рашид подал прошение о получении убежища.

Шутит, говоря, что искал информацию о Литве в Google, потому что узнал о стране только после того, как получил предложение приехать сюда.

"Я получил вид на жительство, три месяца прожил в Рукле в связи с интеграцией, потом работал в Каунасе. Это было очень сложно, потому что я не говорил по-литовски, только по-английски", - сказал курд, живущий в Вильнюсе.

Р. Рашид не скрывает, что оценил возможности жить в других странах Европы - его братья живут в Германии и Нидерландах. Однако Р. Рашид выбрал Литву.

"Я видел, что в Голландии или Германии будет больше денег в месяц, но и больше денег нужно на жизнь - там это дорого. Вернулся в Вильнюс, несколько лет проработала шеф-поваром в нескольких кафе и ресторанах. После этого я решил открыть собственные рестораны, и теперь у меня есть два бистро в Вильнюсе - одно на улице Шевченкос, а другое на Саулетекисе", - рассказывает он.

Выучил литовский язык и работает переводчиком: многие мигранты лгут

Выучив литовский язык, Р. Рашид устроился переводчиком - когда Литва столкнулась с кризисом нелегальной миграции, Р. Рашид не остался без работы.

По его словам, курды в настоящее время приезжают из Ирана, Сирии, Турции, но в основном из Ирака.

"Я слышал не то же самое, но это похоже на мои рассказы. Есть люди, которые говорят, что они сталкиваются с культурными проблемами, другие говорят, что у них есть региональные проблемы, а третьи говорит, что в стране идет война. Есть люди, которые говорят, что в их стране есть терроризм, курдско-арабская проблема, религиозные проблемы", - пояснил Р. Рашид.

Однако, как признал собеседник, значительная часть нелегальных мигрантов, с которыми ему приходится иметь дело, не говорят правду.

"Я не могу сказать, что все лгут, но многие люди лгут, потому что большинство из них не хотят здесь жить, а хотят жить в других европейских странах ради экономического благополучия", - признал проживающий в Литве курд.

Р. Рашид сказал, что в настоящее время мигранты, нелегально пересекающие литовскую границу, обычно рассчитывают заработать много денег, иметь лучшие условия жизни - за что, как они говорят Р. Рашиду, туроператорам платят до 20 тысяч евро.

"Им говорят, чтобы подождали в Литве четыре дня, затем приедет машина, которая отвезет их в Германию или Францию", - отметил Р. Рашид.

Однако реальность, в которой оказываются нелегальные мигранты, иная. Им приходится ждать в Литве, не зная, как долго будут проходить процедуры и как будут рассматриваться их прошения о предоставлении убежища.

"Людям это не нравится, они хотят быстрее уехать, они не могут ждать. И им говорят, что через десять дней карантина можно будет ехать. Теперь люди поняли, что им солгали, и не будет так, как сказали организаторы", - сказал Р. Рашид.

Есть те, кто хочет вернуться в страны происхождения: условия не оправдывают ожиданий

Еще одна проблема, признал он, заключается в том, что сами нелегальные мигранты ожидают очень хороших условий - например, размещения в гостиницах.

"Когда я еду туда с "Красным Крестом" или другой организацией, говорю им - мне очень жаль, но эта страна никогда не ждала тысячи или нескольких тысяч прибывающих сюда мигрантов. Теперь, когда их число быстро растет, государство использует палатки. Палатки - это не то же самое, что жить в Ираке или снимать жилье", - подчеркнул Р. Рашид.

На вопрос, понимают ли мигранты, которые пересекли границу нелегально, что их поездки организуются незаконно, Р. Рашид ответил утвердительно.

"Все люди понимают и знают, что они доберутся до Беларуси по визе и поедут в Литву без визы, но о том, что будет много допросов, люди не знают", - сказал собеседник.

По его словам, одна из распространенных проблем для временно расселенных мигрантов - это питание.

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"Часто они - мусульмане, совсем не едят мяса. Не едят свинину, говядину или курицу, если это не халяльная пища", - пояснил Р. Рашид.

По его словам, в Литве не так много халяльной еды, поэтому мигранты вынуждены приспособиться и есть все.

Также Р. Рашид отметил, что нелегальные мигранты часто лгут ему.

"Если я спрошу этих людей, хотят ли они остаться в Литве, они ответят "да", но никто не скажет правды в лицо - если у них будет пять минут на улице, они попытаются поехать в Германию или другую страну", - сказал он.