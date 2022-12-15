"Место было выбрано с учетом мнения жителей города. Поздравляю всех – это важное решение, поскольку деятельность Сметоны в Вильнюсе имела особое значение для создания государственности и остается важной, если смотреть в будущее", – сказал заместитель мэра столицы Томас Гульбинас.
Вильнюсцы голосовали за два места: перекресток ул. Тилто и Ляуксмино и сквер перед театром, на ул. Й.Басанавичуса, 13.
Опрос провела компания Spinter tyrimai. В нем участвовали 1011 респондентов 18-75 лет, 39% сказали, что для них важно, чтобы в Вильнюсе появился памятник Сметоне.
Почти половина участников опроса – 49% – считают, что сквер у театра, лучшее место для памятника. В Вильнюсском старом театре 18-22 сентября 1917 г. состоялась Вильнюсская конференция, которая выбрала Совет Литвы и его председателя Сметону.
35% участников опроса хотели бы видеть памятник Сметоне на перекрестке ул. Тилто и Ляуксмино, рядом с домом на ул. Тилто, 1, где жил Сметона в 1908–1909 гг.
Конкурс на создание памятника будет объявлен в 2023 году. Это уже будет второй такой конкурс.
Сметона был президентом Литвы в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Он был подписантом Акта о независимости от 16 февраля 2018 года, председателем Совета Литвы, активным общественным деятелем, публицистом. Самая большая его заслуга – восстановление и укрепление государственности. Он также помог переориентировать экономическую и культурную жизнь страны с Востока на Запад.
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