Выборы в Висагинасе могут состояться в ближайшие три месяца

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После того как Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) удовлетворил просьбу бывшего кандидата в мэры Висагинаса Дали Штраупайте о повторном проведении второго тура выборов мэра, Главная избирательная комиссия утверждает, что выполнит решение суда.
Visaginas
Visaginas
© DELFI / Domantas Pipas

По словам временного председателя ГИК Андрюса Пуксаса, новые выборы могли бы состояться в ближайшие три месяца. Однако, по его словам, конкретную дату второго тура выборов мэра Висагинаса и другие аспекты голосования в первую очередь должны быть обсуждены в комиссии.

"Решение, возможно, неожиданное, но мы его уважаем и выполним. В ближайшее время комиссия соберется на заседание и рассмотрит этот вопрос, когда организовать повторное голосование в Висагинасе", - в понедельник журналистам сказал А. Пуксас.

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"Завтра мы будем знать больше, но, видимо, могут произойти в ближайшие три месяца. Но вся информация будет на следующем заседании. Мы должны будем это обсудить", - заявил он.

Юрист отметил, что в Избирательном кодексе не предусмотрена возможность повторной организации только второго тура выборов – это обстоятельство, по его словам, также потребует более глубокой дискуссии членов ЦИК.

Также А. Пуксас не указал, во сколько могут обойтись перевыборы в Висагинасе – по его словам, более подробная информация будет доступна после заседания комиссии во вторник.

Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) в понедельник удовлетворил жалобу бывшего кандидата от партии "Свобода и справедливость" в мэры Висагинаса Дали Штраупайте, в которой она просила отменить решение Главной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов мэра в Висагинасе. Суд обязал ЦИК организовать новый второй тур выборов в Висагинасе.

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