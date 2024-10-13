Выборы в Сейм 2024 - подсчет голосов: какую власть выберет Литва?

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Состоявшиеся четыре года назад выборы в Сейм самыми успешными были для Союза Отечества – Христианских демократов Литвы. Тогда они получили 50 мандатов. Далее следовали Союз крестьян и зеленых Литвы (32 мандата), Социал-демократическая партия Литвы (13), Движение либералов (13), Партия свободы (11), Партия труда (10), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей и социал-трудовики (по 3), Партия зеленых Литвы и партия „Свобода и справедливость“ (по 1).