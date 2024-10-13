2024.10.13 07:26

Выборы в Сейм 2024 - подсчет голосов: какую власть выберет Литва?

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt

В воскресенье в 20.00 час. завершилось голосование в первом туре выборов в Сейм Литвы. Главная избирательная комиссия (ГИК) рассчитывает узнать большую часть результатов к 2-3 часам ночи. К урнам для голосования пришло 52,06 проц. избирателей. В этом году на мандаты народных избранников претендуют 14 партий и одна коалиция.

Это Союз демократов „Во имя Литвы“, Партия свободы, Движение либералов, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Литовская народная партия, Партия регионов Литвы, Социал-демократическая партия, Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия зеленых Литвы, Национальное объединение, Партия „Свобода и справедливость“, политическая партия „Заря Немана“, Союз народа и справедливости (центристы, народники), Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Коалиция мира (Партия труда, Литовская христианско-демократическая партия, Партия жемайтов).

По данным Главизбиркома, большинство кандидатов в Сейм – мужчины – они составляют 62,6 проц. В этих выборах участвуют 37,4 проц. женщин. Средний возраст кандидатов в день выборов в Сейм составляет 49 лет и 4 месяца.

Состоявшиеся четыре года назад выборы в Сейм самыми успешными были для Союза Отечества – Христианских демократов Литвы. Тогда они получили 50 мандатов. Далее следовали Союз крестьян и зеленых Литвы (32 мандата), Социал-демократическая партия Литвы (13), Движение либералов (13), Партия свободы (11), Партия труда (10), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей и социал-трудовики (по 3), Партия зеленых Литвы и партия „Свобода и справедливость“ (по 1).

Тогда же в Сейм также прошли 4 кандидата-самовыдвиженца.

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