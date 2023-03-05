Выборы советов и мэров в Литве

"Белые перчатки": до 19 часов зафиксировано 323 возможных нарушения на выборахhttps://www.delfi.lt/article.php?id=92710773

Рекордная явка на выборахВ 20.00 по всей Литве - 48,97%.Как показывают собранные данные, явка избирателей немного увеличилась с 2007 года.В 2007 году на выборы пришли 41,3 процента избирателей, в 2011 году - 44,08 процента, в 2015 году явка избирателей достигла 47,18 процента, а в 2019 году - 47,9 процента.

ГИК: До 19 час. на выборах проголосовали 47,7 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 19 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 47,7 проц. избирателей.По данным ГИК, до 19 час. в воскресенье проголосовали 38,29 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 40,31 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: до 18 час. на выборах проголосовали 45,52 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 18 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 45,52 проц. избирателей.По данным ГИК, до 18 час. в воскресенье проголосовали 36,11 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 38,13 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: До 17 час. на выборах проголосовали 43,1 проц. избирателейНа выборах муниципальных советов и мэров до 17 час., по данным Главной избирательной комиссии (ГИК), вместе с досрочным голосованием, свой голос отдали 43,1 проц. избирателей.По данным ГИК, до 17 час. в воскресенье проголосовали 33,69 проц. избирателей. Во время муниципальных выборов 2019 г. этот показатель составлял 35,54 проц.Во время досрочного голосования на этих муниципальных выборах проголосовали 9,41 проц. избирателей – 224,4 тыс. человек.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00 час. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: после тушения пожара избиратели Гесалайского избирательного участка направляются на другие участки В Скуодасском районе в здании бывшей школы, где проходит голосование на муниципальных выборах, произошел пожар, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП).По данным ЕЦП, в воскресенье, в 14.39 час., на контактный номер Единого центра помощи 112 поступило сообщение о том, что в здании Гесалайской общины, расположенном на улице Мокиклос села Гесалай староства Александрия Скуодасского района, возник пожар.Как сообщил агентству ELTA пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, голосование на выборах в самоуправление проходит в указанном здании, где возник пожар."Пожар был локализован, загорелась электрощитовая на втором этаже бывшей школы", – сказал Р. Матонис.По его словам, ни урны, ни бюллетени при пожаре не пострадали.Избиратели будут направлены на другой участокКак позже сообщила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене, на Гесалайском избирательном участке работают 6 членов избирательной комиссии, в момент пожара избирателей на участке не было.По ее словам, Гесалайский избирательный участок находится в сельской местности, в списке избирателей участка числится 251 избиратель. По данным ГИК, 60 из них успели проголосовать в воскресенье до начала пожара, еще 5 избирателей проголосовали заранее.По словам И. Раманавичене, после тушения пожара в здании Гесалайской общины, избиратели будут направлены на другой избирательный участок.

ГИК: до 16.00 проголосовали 30,95 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 16.00 час. проголосовали 30,95 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Пагегяйском (41,31 проц.), Друскининкайском (35, 53 проц.), Бирштонском (38,65 проц.) и Шилальском районном (37,34) самоуправлениях.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (21,59 проц.), Паневежском районном (25,20 проц.) и Клайпедском районном (25,69 проц.) самоуправлениях.В Вильнюсе проголосовали 30,63 проц. избирателей, в Каунасе – 35,23 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 16.00. час., уже приняли участие 40,36 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

В здании бывшей школы в Скуодасском районе, где проходит голосование на выборах в местные органы власти, вспыхнул пожар, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП).https://www.delfi.lt/article.php?id=92709783

ГИК: до 15.00 час. проголосовали 27,88 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 15.00 час. проголосовали 27,88 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (38,94 проц.), Бирштонского (35,22 проц.), Алитусского (33,30 проц.) и Утянского (32,71 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (19,63 проц.), Паневежском (22,62 проц.) и Клайпедском (23,03 проц.) районах.В Вильнюсе проголосовали 27,10 проц. избирателей, в Каунасе – 31,49 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 15.00 час., уже приняли участие 37,29 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

ГИК: до 14.00 час. проголосовали 24,16 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 14.00 час. проголосовали 24,16 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (34,78 проц.), Бирштонского (30,76 проц.) и Шилальского (30,26 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Нерингском (17,27 проц.), Паневежском (19,70 проц.) и Клайпедском (19,61 проц.) районах.В Вильнюсе проголосовали 23,01 проц. избирателей, в Каунасе – 26,95 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 14.00. час., уже приняли участие 33,57 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 жителей страны.

Эксперт: у нас может быть активность, которой давно не было на муниципальных выборахОбозреватель Мажвидас Ястрамскис говорит, что, возможно, мы увидим рекордное количество избирателей ."Если тенденция сохранится, у нас может быть активность, которой давно не было на муниципальных выборах. На предварительных выборах проголосовало 9,41% населения. Сегодняшние данные об активности на 11 часов (9,73%) очень мало отстают от данных за 2019 год (9,87%). Наконец, явка в день выборов составила 41,55%. Допустим, сегодня проголосовало не менее 41%. Добавим досрочные - и у нас останется 50,4% конечной активности. Простая модель, основанная на предыдущих муниципальных выборах, не учитывающая сегодняшние цифры, предсказывала бы еще больше - около 52%. Конечно, нужно будет собрать все голоса из окрестностей".

С. Сквернялис: муниципальные выборы – первый экзамен для партииПроходящие в воскресенье муниципальные выборы и выборы мэров станут первым экзаменом для партии "Во имя Литвы", считает глава этого политического движения Саулюс Сквернялис."Это первый экзамен для нашей политической силы и основа для национальных выборов", – сказал в воскресенье С. Сквернялис журналистам после голосования на Платинишском избирательном участке Вильнюсского района."Это станет отправной точкой, на которую сможем равняться. Пока что нам не с чем сравнить", – сказал экс-премьер, добавив, что надеется, что во втором туре выборов примут участие не менее семи кандидатов в мэры от его партии и будет избрано не менее трех представителей.В качестве определенной цели С. Сквернялис также упомянул и возможность в каждом муниципальном совете иметь представителей партии.На вопрос о критериях формирования коалиций в советах после выборов С. Сквернялис никаких четких красных линий не обозначил. По его словам, представители "Во имя Литвы" точно не будут вступать в коалицию с пророссийскими кандидатами."Красных линий нет, но мы не будем вступать в коалицию с пророссийскими силами или политиками", — сказал он.Политик подчеркнул, что в главный день выборов главное – активность граждан.На пост мэра Вильнюсского района баллотируются 7 политиков. Все они были выдвинуты политическими партиями.

ГИК: до 13.00 час. проголосовали 19,89 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 13.00 час. проголосовали 19,89 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (29,23 проц.), Бирштонского (26,02 проц.), Акмянского (25,40 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Неринге (13,95 проц.), в Клайпедском районе (16,02 проц.) и в Вилкавишском районе (16,02 проц.).В Вильнюсе проголосовали 18,54 проц. избирателей, в Каунасе – 21,91 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 13.00. час. уже приняли участие 29,3 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 млн жителей страны.

ГИК: до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на выборах мэров и в местные самоуправления до 12.00 час. проголосовали 14,97 проц. избирателей.Наибольшая активность избирателей зафиксирована в самоуправлениях Пагегяйского (23,03 проц.), Бирштонского (20,22 проц.) и Акмянского (20,92 проц.) районов.Наименьшая активность избирателей – в Неринге (10,05 проц.), в Клайпедском районе (11,70 проц.) и в Вилкавишском районе (12,40 проц.).В Вильнюсе проголосовали 13,56 проц. избирателей, в Каунасе – 15,99 проц.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 проц. избирателей (224,4 тыс.), то есть всего на муниципальных выборах и выборах мэров, по данным на 12.00. час., уже приняли участие 24,38 проц. избирателей.Напомним, что голосование на избирательных участках проходит с 7.00 до 20.00. В списках избирателей насчитывается почти 2 386 316 млн жителей страны.

М. Маяускас: голосовал за честность и энергичностьКандидат на пост мэра города Вильнюса Миколас Маяускас уверяет, что легко выбрал, за кого отдать свой голос на выборах в столичный муниципальный совет. Политик утверждает, что предъявляет одинаковые требования и к мэру, и к членам совета, поддерживая честных, прозрачных и творческих кандидатов."Я и сам голосовал, выбирая список согласно собственным ценностям, я голосовал за честность, голосовал за энергичность и прозрачность. В различных списках действительно много людей, которые могли бы добросовестно служить Вильнюсу. Я надеюсь, что этот успех будет сопутствовать им", – сказал парламентарий журналистам, собравшимся в воскресенье в избирательном округе А. Венуолиса в Вильнюсе."Я хочу призвать людей к участию в выборах — я считаю, что это очень важно. У всех нас есть общий знаменатель – мы все жители Вильнюса хотим, чтобы в Вильнюсе было лучше. Сегодня мы можем внести свой вклад в это", – сказал он.ELTA напоминает, что 5 марта в Литве проходят выборы мэров и в муниципальные советы.

“Белые перчатки”: за первые три часа голосования получено 32 сообщения о возможных нарушенияхСогласно пресс-релизу, на выборах в воскресенье в течение первых трех часов голосования “Белые перчатки” получили 32 сообщения о возможных нарушениях как от наблюдателей, так и от других граждан.

ГИК: к 11:00 проголосовало 9,73 процента избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на муниципальных выборах и выборах мэров, проходящий в воскресенье, проголосовало 9,73 процента избирателей.

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований по возможным нарушениямПо данным полиции, к утру воскресенья было начато 7 досудебных расследований по фактам нарушений, связанных с выборами в органы местного самоуправления, сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Йоланта Петкявичене.

Выборы в Литве

ЦИК: к 9:00 проголосовало 2,01 процента избирателейПо данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на состоявшихся в воскресенье выборах в органы местного самоуправления и мэров проголосовало 2,01 процента избирателей.

ГИК: до 8:00 проголосовали 0,61% избирателейПо данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье на муниципальных выборах и выборах в мэры проголосовало 0,61% избирателей.Наиболее активны избиратели в Пагегяйском (1,26%), Швенченском районе (1,43%) и Ширвинтском районе (1,19%).Наиболее пассивны избиратели Казлу-Руда (0,39%), Клайпедского района (0,39%) и Паневежиса (0,45%).В Вильнюсе проголосовали 0,49% избирателей, в Каунасе - 0,53%.Накануне выборов свою волю выразили 9,41 процента (224,4 тыс.) избирателей, т.е. на муниципальных выборах и выборах мэра в целом, по данным на 8 утра, уже приняли участие 10,02% избирателей.Напомним, голосование на избирательных участках проходит с 7:00 до 20:00. В списках почти 2,39 миллиона избирателей.

8 процентов избирателей досрочно проголосовали на муниципальных выборах, наиболее активно - в НерингеВ период досрочного голосования свою волю на муниципальных выборах и выборах мэров выразили почти 191 тысяча или 8 процентов избирателей, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).