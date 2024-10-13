Выборы в Литве: к 16 00 активность превысила 40%

В основной день выборов до 16 час. к урнам для голосования уже пришли 29,47 проц. избирателей.
По данным ГИК, наибольшую активность на избирательных участках проявляют избиратели Гарлявского, Веркяйского и Аушрос избирательных округов. Там уже проголосовали 34,6 проц., 34,53 проц. и 34,58 проц. избирателей этих округов.
Наименее активными до 16 час. остаются избиратели Судувос северного, Селос западного и Нальшёс южного округов. Здесь проголосовали 25,12 проц., 25,39 проц. и 25,53 проц. избирателей.
В ходе трехдневного досрочного голосования и на дому проголосовали 273 481 избиратель – 11,75 проц. от общего числа всех имеющих право голоса.
В 2020 году на выборах в Сейм к 16 час. проголосовали 26,21 проц. избирателей, а общая явка составила 37,85 проц.
На состоявшихся тогда выборах свою волю заявили 47,16 проц. избирателей.
Избирательные участки открыли свои двери в воскресенье в 7 час. и будут ждать избирателей до 20 часов вечера.
В списках избирателей зарегистрировано более 2 млн 326 тыс. избирателей. Своими голосами они смогут сформировать новый Сейм, в котором будет работать 141 парламентарий. На 70 мандатов во многомандатном избирательном округе претендует 1 721 кандидат, на 71 место в одномандатных избирательных округах претендуют 699 кандидатов. За мандаты народных избранников борются 14 партий и одна коалиция.