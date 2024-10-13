Выборы в Литве: к 16 00 активность превысила 40%

В основной день выборов до 16 час. к урнам для голосования уже пришли 29,47 проц. избирателей.

По данным ГИК, наибольшую активность на избирательных участках проявляют избиратели Гарлявского, Веркяйского и Аушрос избирательных округов. Там уже проголосовали 34,6 проц., 34,53 проц. и 34,58 проц. избирателей этих округов.

Наименее активными до 16 час. остаются избиратели Судувос северного, Селос западного и Нальшёс южного округов. Здесь проголосовали 25,12 проц., 25,39 проц. и 25,53 проц. избирателей.

В ходе трехдневного досрочного голосования и на дому проголосовали 273 481 избиратель – 11,75 проц. от общего числа всех имеющих право голоса.