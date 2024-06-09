Выборы в Европарламент: голосование завершилось, явка составила всего 28,35%

Члены избирательных комиссий будут подсчитывать голоса избирателей и вводить их в информационную систему в обычном порядке, но обнародовать их ГИК сможет ровно в полночь. По словам ГИК, на выборах в ЕП все страны-члены ЕС имеют обязательство перед ЕС не публиковать предварительные результаты выборов до тех пор, пока избиратели не закончат голосование на последнем избирательном участке страны-члена ЕС. По литовскому времени это будет полночь.