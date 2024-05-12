Выборы президента Литвы 2024 и референдум - будет второй тур

Следим и расскзываем о ходе голосования и подсчете голосов в режиме онлайн.
За пост главы Литвы борются 8 кандидатов:
баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа;
выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните;
представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас;
самовыдвиженец Игнас Вегеле;
самовыдвиженец Эдуардас Вайтку;
основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис
Гедримас Еглинскас, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы";
председатель Партии труда Андрюс Мазуронис;
В ходе первого тура президентских выборов проводится и референдум о множественном гражданстве. Победителем будет считается кандидат, получивший более 50 % голосов. В случае, если ни одному из кандидатов не удалось достичь большинства, через две недели организуется второй тур, в который обычно выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Набравший во втором туре абсолютное большинство и считается победителем.