Выборы мэра Вильнюсского района будут напряженными: в самоуправлении будут работать 806 наблюдателей

"По данным Главной избирательной комиссии, во втором туре выборов в Вильнюсском районе будут работать 657 членов избирательных комиссий. Для наблюдения за ходом голосования в этом самоуправлении зарегистрированы 806 наблюдателей за выборами", – подтвердили агентству ELTA в ГИК.
В Главной избирательной комиссии отмечают, что такое соотношение членов избирательных комиссий и наблюдателей – явление довольно необычное.
"Однако мы надеемся, что процесс голосования во втором туре выборов пройдет прозрачно и гладко", – заявили в ГИК.
ELTA напоминает, что во втором туре выборов мэра Вильнюсского района будут бороться два кандидата - представитель ИАПЛ-СХС В. Урбан (набравший в первом туре 46,63 проц. голосов) и социал-демократ Р. Духневич (набравший 24,84 проц. голосов).
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