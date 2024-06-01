Выбери лучшую служебную собаку - приглашают познакомиться с четвероногими друзьями

В трехдневном соревновании свое мастерство продемонстрируют лучшие пограничные собаки из пограничных отрядов Вильнюса, Варены, Пагегяй и Центра регистрации иностранцев VSAT в Пабраде. В чемпионате со своими питомцами будут соревноваться лучшие кинологи литовской полиции и зарубежных стран - Латвии, Эстонии, Польши и Молдовы. Каждая команда будет состоять из двух офицеров со служебными собаками и руководителя. Пройдут соревнования в личном и командном зачетах.
Во вторник, 4 июня, в лесах под Друскининкай участники чемпионата продемонстрируют свое мастерство по поиску на местности и розыску.
В среду пройдут соревнования по забегам собак.
В четверг служебных четвероногих друзей ждет конкурс навыков подготовки, который пройдет на территории Друскининкайской заставы (ул. Мизару, 59). С 9 до 11 часов утра пограничники приглашают всех желающих посетить заставу и посмотреть это соревнование. В тот же день в 14 часов на площади в Друскининкай VSAT организует торжественную церемонию награждения победителей и призеров чемпионата. Также будет демонстрироваться экспозиция кинологической деятельности VSAT, будет представлена профессия пограничника. На церемонии выступит духовой оркестр полиции Литвы. Собравшихся угостят кашей пограничников.
Лучшая пограничная собака со своим кинологом получит право представлять VSAT Литвы на важнейших соревнованиях, проводимых за рубежом.
Кинологи и их собаки, занявшие с первого по третье места в личном зачете, будут награждены кубками, медалями, дипломами и призами. Команды-победители будут награждены кубками, дипломами и сувенирами.
В настоящее время в пограничной охране Литовской государственной границы служат 130 служебных собак. Они незаменимые помощники при задержании нарушителей границы, контрабандистов и других правонарушителей, а также при обнаружении наркотиков и других запрещенных веществ. Помощь четвероногих пограничников часто требуется при поиске пропавших людей или выяснении фактов кражи.