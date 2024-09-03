Вы задолжали Налоговой инспекции? Как появляется недоплата

Он заметил, что ННМ могут применять только на одном рабочем месте. Если человек работает в нескольких местах, то заявку применять ННМ надо подавать лишь в одном.

Когда зарплата достигает определенного размера, ННМ не применяется. „Чем меньше зарплата, тем больше ННМ и наоборот.“, - сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

0,5 млн. жителей в этом году должны были заплатить ГНИ 373 млн. евро. Самая крупная сумма была 10 млн. евро. Одна из причин таких „долгов“ – слишком высокий необлагаемый минимум/размер (ННМ).

„Если бы была моя воля, е бы применяла месячный ННМ только в случае, если речь идет о работнике с инвалидностью“, – сказала президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене.

Эндрияйтис заметил, что есть как месячный (распространяется только на трудовые доходы), так и годовой ННМ. Если доходы человека составляют 2864,22 евро в месяц и больше,то в 2023 г. ННМ ему не полагался.

В конце года оценивают годовые доходы человека. В 2023 г. годовой ННМ не применялся, когда доходы были 34 370,67 или больше евро.

Нипаравичюс сказал, что важно следить за своими финансами, чтобы не было недоплат.

Чибирене сказала, что если бы в течение года не пришлось считать ННМ, то подсчет зарплат упростился бы.