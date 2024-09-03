Вы задолжали Налоговой инспекции? Как появляется недоплата

„Если бы была моя воля, е бы применяла месячный ННМ только в случае, если речь идет о работнике с инвалидностью“, – сказала президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене.
„Чтобы избежать недоплаты налогов, надо следить за своими финансами“, – сказал представитель компании PwC Видас Нипаравичюс.
0,5 млн. жителей в этом году должны были заплатить ГНИ 373 млн. евро. Самая крупная сумма была 10 млн. евро. Одна из причин таких „долгов“ – слишком высокий необлагаемый минимум/размер (ННМ).
Когда зарплата достигает определенного размера, ННМ не применяется. „Чем меньше зарплата, тем больше ННМ и наоборот.“, - сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис.
Он заметил, что ННМ могут применять только на одном рабочем месте. Если человек работает в нескольких местах, то заявку применять ННМ надо подавать лишь в одном.
Эндрияйтис заметил, что есть как месячный (распространяется только на трудовые доходы), так и годовой ННМ. Если доходы человека составляют 2864,22 евро в месяц и больше,то в 2023 г. ННМ ему не полагался.
В конце года оценивают годовые доходы человека. В 2023 г. годовой ННМ не применялся, когда доходы были 34 370,67 или больше евро.
Нипаравичюс сказал, что важно следить за своими финансами, чтобы не было недоплат.
Чибирене сказала, что если бы в течение года не пришлось считать ННМ, то подсчет зарплат упростился бы.
„Если бы была моя воля, я бы применяла месячный ННМ только в случаях, когда речь идет о зарплатах инвалидов, поскольку в их случае ННМ фиксирован, а остальным надо применять ННМ не каждый месяц, а раз в год – в декларации доходов“, – сказала она.
„Если бы действовал такой порядок, то потом жителям не пришлось бы доплачивать налоги“, – прибавила Чибирене.
Она считает, что фактически применять ННМ в течение года можно рекомендовать, только если речь идет о людях со сложным финансовым положением (социально поддерживаемым) и если нет факторов, из-за которых им потом придется доплачивать налоги.
„Кроме того, подоходный налог надо платить, если человек прибыльно продал машину, которой пользовался меньше 3 лет, или квартиру, в которой жил меньше 10 лет, получил проценты за кредит, а также получил больше 500 евро в качестве процентов по вкладам и ценным бумагам (по договорам, заключенным до 2014 г.) и т.д.“, – сказал Эндрияйтис.
Он заметил, что приходится платить ННМ и тем, кто в свое время платил меньше подоходного налога.
Эндрияйтис сказал, что перед тем, как подавать заявку на вычет ННМ, надо оценить, не превысит ли он допустимый размер, если появятся дополнительные доходы в виде дивидендов, продажи ценных бумаг, недвижимости и т.д.
Эксперт PwC Нипаравичюс сказал, что можно у работодателя просить не применять ННМ, и потом вернуть переплату после декларации доходов.
Подсчет ННМ за 2023 год в зависимости от доходов:
Лица, получающие только зарплату, могут подсчитать готовой ННМ с помощью этого калькулятора.
Эндрияйтис напомнил, что процесс возвращения переплаты налогов очень простой, достаточно своевременно подать декларацию и деньги будут возвращены до 31 июля.
„Если человек не возвращает ННМ, он остается в бюджете государства или муниципалитета“, – сказано в комментарии ГНИ.