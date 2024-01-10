Вы продаете ненужные вещи? Когда налоговая может потребовать заплатить налоги

Она привела пример. Если житель купил велосипед за 2500 евро, а потом решил продать его за 3000 евро (и это единственная вещь, которую он продал за год), он получил "прибыль" 500 евро, она налогами не облагается, потому что это меньше 2500 евро. Но обычно такие вещи продают дешевле, чем они стоили, поэтому налоги люди платят лишь в редких случаях. Правда, чтобы не было недоразумений, она рекомендует хранить кассовые чеки.