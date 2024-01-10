Вы продаете ненужные вещи? Когда налоговая может потребовать заплатить налоги

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Stotelėse DĖK'ui kartais vyksta vien vyriškų daiktų mainai, bet paprastai dominuoja moteriški ir vaikiški drabužiai (M. Paukštės nuotr.)
Stotelėse DĖK'ui kartais vyksta vien vyriškų daiktų mainai, bet paprastai dominuoja moteriški ir vaikiški drabužiai (M. Paukštės nuotr.)

В Литве, как и во всем мире, популярностью пользуются платформы, на которых люди продают ненужные вещи - одежду, обувь и предметы домашнего обихода. Если человек продает очень много товаров, то ему придется платить налоги. По просьбе портала Delfi Государственная налоговая инспекция рассказала, какой в таких случаях действует порядок.

Надоевшие, но пригодные к использованию вещи, жители все чаще не выбрасывают, а продают. Часто продают игрушки и одежду. По данным представителей платформы Vinted, активнее всего продажи бывают осенью, чаще всего люди покупают вещи по выходным, например, в воскресенье вечером.

"Тут привычки людей зависят от сезона: например, спортивные футболки или легкую одежду покупают летом и весной, а пальто и теплые куртки - осенью и зимой", – указали представители компании.

В каких случаях за продажу подержанных вещей придется платить налоги? По словам представителя Государственной налоговой инспекции Расы Вирвилене, когда жители продают свои личные ненужные вещи (одежду, игрушки и т.д.), это не считается индивидуальной деятельностью.

"В таком случае ничего платить не надо, если вырученная "прибыль" (разница в стоимости новой вещи и ценой продажи) за год не превышает 2500 евро. Если прибыль от продажи превысит эту разницу, налоги надо платить только с суммы превышающей 2500 евро – с этой суммы надо платить 15% подоходный налог, во время декларации доходов до 1 мая", – сказала Вирвилене.

Она привела пример. Если житель купил велосипед за 2500 евро, а потом решил продать его за 3000 евро (и это единственная вещь, которую он продал за год), он получил "прибыль" 500 евро, она налогами не облагается, потому что это меньше 2500 евро. Но обычно такие вещи продают дешевле, чем они стоили, поэтому налоги люди платят лишь в редких случаях. Правда, чтобы не было недоразумений, она рекомендует хранить кассовые чеки.

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