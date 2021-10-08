"Вы оказались в нужном месте в нужное время": в ЕГУ начался новый учебный год

После традиционного исполнения гимна университета "Gaudeamus", с речью к присутствующим обратился ректор Европейского гуманитарного университета Сергей Игнатов.
"Наш университет открывает свои двери в 29-ый раз. (…) Самое главное, что этот университет со дня своего возникновения абсолютно свободен от всякой идеологии", - заявил он.
С. Игнатов также выразил уверенность в том, что студентов здесь ожидают лучшие годы в их жизни.
МИД Литвы на церемонии открытия учебного года представил канцлер министерства Дарюс Виткаускас. Он в очередной раз уверил ЕГУ во всесторонней поддержке со стороны Литвы и пожелал студентам и преподавателям успешного года.
"ЕГУ – это уникальный проект, который на протяжении многих лет показывал значимые результаты. Критическое мышление, индивидуальная рефлексия и вовлеченность – важные составляющие образовательный системы, особенно сейчас, когда общество проходит через процесс трансформации из авторитарного в демократическое. (…) Правительство Литвы разделяет позицию о том, что образование – это важная долгоиграющая инвестиция. Наша страна поддерживала университет с момента его повторного открытия в Литве, и, позвольте уверить, остается преданным другом и поддержкой для ЕГУ", - отметил Д. Виткаускас.
Поприветствовал новых студентов и многолетний преподаватель университета Григорий Миненков.
"Я подсчитал, что к нам поступили (студенты - Ред.) 2004 года рождения. Год, когда ЕГУ был закрыт в Минске, и это любопытная дата. (…) Что такое ЕГУ? Много лет работая здесь, я до конца так и не понял, что это такое. (…) До конца не понимаю, почему этот проект так успешен и почему он, несмотря ни на что, пережив множество проблем, решает их и находит себя. Это загадка, но значит, что это что-то важное и нужное. Вы оказались в нужном месте и, я думаю, в нужное время", - заключил он.
ЕГУ был основан в 1992 году и до 2004 года являлся частным белорусским университетом. В июле 2004 года университет был закрыт белорусскими властями. После возобновления своей деятельности в Вильнюсе в 2005 году университет в изгнании постепенно стал частью академического сообщества Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Науседа: если глава Минздрава не видит возможности обуздать пандемию, он может уйти
Президент Гитанас Науседа говорит, что видит два пути...
Профессор – о постоянно ухудшающей ситуации в Литве: надо ужесточать порядок выдачи "паспорта возможностей" (137)
В среду правительство Литвы приняло решение, согласно...
Калькулятор: как в следующем году изменится зарплата, если примут предложение о ННМ (6)
Жители Литвы с зарплатой 322-1058 евро "на руки" в...
В Литве осталось всего 10 "красных" муниципалитетов (7)
50 муниципалитетов Литвы уже попали в черную зону...
За квартал в Литве получено 1200 сообщений о реакциях на вакцины, более ста – тяжелые случаи (40)
За третий квартал этого года в Литве было получено 1,2...