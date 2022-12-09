VVT: мы не можем обещать пассажирам, что к выходным забастовка закончится

Пресс-секретарь VVT Гедре Буйвидайте сказала, что в пятницу надеются на прорыв в переговорах. Однако она не могла обещать, что сегодня забастовка закончится.

"По мере приближения выходных мы надеемся на прорыв, но в то же время не хотим обнадеживать пассажиров и горожан, утверждениями будто до выходных забастовка закончится", – сказала Буйвидайте.

"Мы на самом деле хотим как можно скорее подписать коллективный договор и договориться о прекращении забастовки, но в переговорах участвуют две стороны", – прибавила она.

Представитель профсоюзов Альгирдас Маркявичюс сказал, что в четверг во время переговоров с руководством VVT произошел обмен предложениями, которые будут обсуждаться в пятницу.

Он сказал, что именно сегодня будут обсуждать актуальные предложения.

"По некоторым вопросам стороны обменялись предложениями, сегодня их обсудят и будут решать", – заметил глава профсоюза.

Согласно подсчетам, в забастовке участвует около 35% водителей VVT.

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила. Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами.

Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.