Вводится запрет на движение моторного транспорта в старой части Тракай

Муниципалитет сообщает, что движение автомобилей решили ограничить, чтобы побудить гостей города и туристов не проезжать по центру Тракай, а ходить по нему пешком. На улице Караиму смогут ходить пешеходы и ездить велосипедисты.

Это решение также освободит улицу от парковки транспорта.

С 4 сентября движение транспорта будет ограничено на участке ул. Караиму от часовни со скульптурой Св. Иоанна Непомука до Замковой смотровой площадки. 28 августа начнутся работы по нанесению горизонтальной разметки на дорогу.

Муниципалитет отмечает, что движение транспорта жителей и обслуживающего транспорта Старого города – на этом участке ул. Караиму – будет разрешено.