25 августа 2023 г. 12:31

Вводится запрет на движение моторного транспорта в старой части Тракай

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Trakai
Trakai
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas
Муниципалитет Тракайского района сообщает, что с 4 сентября 2023 года улица Карайму стнет пешеходной. На ней будет ограничено движение моторного транспорта.

Муниципалитет сообщает, что движение автомобилей решили ограничить, чтобы побудить гостей города и туристов не проезжать по центру Тракай, а ходить по нему пешком. На улице Караиму смогут ходить пешеходы и ездить велосипедисты.

Это решение также освободит улицу от парковки транспорта.

С 4 сентября движение транспорта будет ограничено на участке ул. Караиму от часовни со скульптурой Св. Иоанна Непомука до Замковой смотровой площадки. 28 августа начнутся работы по нанесению горизонтальной разметки на дорогу.

Муниципалитет отмечает, что движение транспорта жителей и обслуживающего транспорта Старого города – на этом участке ул. Караиму – будет разрешено.

Муниципалитет приглашает гостей города приезжать в Тракай на общественном транспорте или оставлять машины на бесплатных парковках около въезда в город – на ул. Вильняус Мажои, 2A (рядом с рынком), ул. Сянкялё или ул. Караиму, 99C и 99B, а дальше ехать на городском автобусе.

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