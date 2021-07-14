Вводится обязательное тестирование для перевозчиков, работников сфер досуга и общепита

Решением правительства эти изменения вступят в силу с 26 июля.
Представляя вопрос на заседании правительства, министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что расширять масштабы тестирования нужно из-за распространения дельта-штамма вируса.
"Нам очень важно установить всех заразившихся, и тестирование - одно из средств, позволяющих выявлять случаи инфекции на ранней стадии и избежать крупных вспышек заболевания. Второй аспект: у нас опасный и быстро распространяющийся штамм вируса, и нам следует улучшить возможности его отслеживания, особенно в тех сферах, где риск его распространения огромен", - сказал А. Дулькис.
В список для обязательного тестирования включены работники международных грузоперевозок, общественного транспорта и пассажирских перевозок, сектора досуга и развлечений, услуг в сфере культуры, искусства, общественного питания, розничной торговли, субъекты государственного администрирования, профессиональные военные.
Также обязательным тестирование будет для тех, кто будет работать с прибывающими в Литву нелегальными мигрантами.
Проверяться нужно будет не чаще раза в семь дней и реже раза в десять дней.
Обязательное тестирование не требуется, если работник получил полную прививку или переболел коронавирусом, отметил министр здравоохранения.
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