„Помощь Литовского государства выделена вузам, принявшим в этом году бегущих от войны украинских студентов для обучения. Литовское государство поддерживает более 800 украинцев, поступивших в вузы. Еще 56 украинцев приняты в магистратуру на финансируемые Литовским государством места и 4 – в резидентуру“, – говорится в сообщении Минобразования, науки и спорта (МОНС).
По договоренности с вузами, за счет средств госбюджета покрывается 60 проц. цены обучения, а вузы не должны брать со студентов плату за обучение.
„Литовское государство выделяет также средства на стипендии украинским студентам: 800 студентов, обучающихся по программе бакалавра, получают 300 евро, 56 магистрантов – стипендии 460 евро“, – отмечает МОНС.
Литва финансирует также воспитание украинских детей в детсадах и обучение в школах. В прошлом году на эти цели было выделено около 9 млн. евро, до конца этого года - еще 14,6 млн. евро.
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