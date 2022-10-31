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Министерство образования, науки и спорта распределило средства университетам и коллегиям, принявшим на нефинансируемые государством места студентов из Украины. Для частичного покрытия обучения таких студентов 21 вузу до конца года выделено 420 тыс. евро.
MRU studentai
MRU studentai

„Помощь Литовского государства выделена вузам, принявшим в этом году бегущих от войны украинских студентов для обучения. Литовское государство поддерживает более 800 украинцев, поступивших в вузы. Еще 56 украинцев приняты в магистратуру на финансируемые Литовским государством места и 4 – в резидентуру“, – говорится в сообщении Минобразования, науки и спорта (МОНС).

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По договоренности с вузами, за счет средств госбюджета покрывается 60 проц. цены обучения, а вузы не должны брать со студентов плату за обучение.

„Литовское государство выделяет также средства на стипендии украинским студентам: 800 студентов, обучающихся по программе бакалавра, получают 300 евро, 56 магистрантов – стипендии 460 евро“, – отмечает МОНС.

Литва финансирует также воспитание украинских детей в детсадах и обучение в школах. В прошлом году на эти цели было выделено около 9 млн. евро, до конца этого года - еще 14,6 млн. евро.

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