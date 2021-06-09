ВУ в мировом рейтинге университетов поднялся на рекордное 400-е место

Это самая высокая оценка, которую когда-либо получали литовские университеты в мировом рейтинге QS. В прошлом году ВУ занял в этом рейтинге 423-е место.

"Оказаться среди 400 лучших университетов мира - заметное достижение для всего высшего образования Литвы, свидетельствующее о том, что в нашем государстве есть все предпосылки для международного высшего образования и обучения высшего уровня", - сказал для пресс-релиза ВУ ректор университета Римвидас Петраускас.

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса в этом году занимает в рейтинге 751–800 места, Каунасский технологический университет и Университет им. Витаутаса Великого занимают 800–1000 позиции.

Высшие позиции в этом рейтинге достались высшим школам США и Соединенного Королевства: Массачусетскому технологическому институту, Оксфордскому, Стэнфордскому, Кембриджскому и Гарвардскому университетам.