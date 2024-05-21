Второй тур президентских выборов в Литве: начинается досрочное голосование

21-23 мая с 7.00 до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в любом месте для досрочного голосования во всех 60 муниципалитетах Литвы, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.
Как и пять лет назад, во втором туре выборов встретятся претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа, за которого в первом туре проголосовали 43,95 проц. избирателей, и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните. Две недели назад она набрала 20,05 проц. Голосов избирателей.
Как информирует Главная избирательная комиссия (ГИК), находящиеся в Вильнюсе избиратели смогут проголосовать со вторника по четверг в здании Вильнюсского городского самоуправления, пр. Конституцийос, 3; Бизнес-школа Вильнюсского университета, Саулетеке, 22; Площадь А. Сахарова возле Дома печати; на Лукишкской площади; в здании Вильнюсского районного самоуправления, ул. Ринктинес, 50.
В Каунасе избирателей, желающих проголосовать заранее, будут ждать в здании Каунасского городского самоуправления (ал. Лайсвес, 96) и в здании Каунасского районного самоуправления (пр. Саванорю, 371).
В Клайпеде досрочное голосование будет проходить в здании Клайпедского городского самоуправления (ул. Лиепу, 11).
Избирателям, которые не смогут прийти на избирательные участки по уважительным причинам, будет предоставлена возможность проголосовать по месту своего нахождения.
22-24 мая голосование будет организовано в больницах, учреждениях социальной опеки и социального обеспечения, воинских частях и местах лишения свободы.
24-25 мая члены избирательных комиссий организуют голосование на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, осуществляющие за ними уход на дому, люди, нетрудоспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать на дому.
Члены комиссий организуют голосование в домах избирателей. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, люди, неспособные работать по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.
Голосование в дипломатических представительствах Литвы за рубежом проводится в установленное каждым представительством время.
Основной день повторного голосования на выборах президента – воскресенье, 26 мая. Двери избирательных участков откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов вечера.
Во втором туре выборов президентом страны будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
В воскресенье Главизбирком подтвердил результаты первого тура президентских выборов. Ни один кандидат не набрал необходимого большинства голосов на выборах президента Литвы, и 26 мая (воскресенье) будет организовано повторное голосование.
Количество избирателей, принявших участие в выборах, составило почти 1 млн. 440 тыс., процент принявших участие избирателей – 59,95 проц., количество недействительных бюллетеней – 11 607, количество действительных бюллетеней – более 1 млн. 428 тыс.
По сравнению с 2019 годом явка на выборах повысилась на 2,59 проц. Она выросла не только из-за уменьшения числа избирателей, но и потому, что участие в них приняли более чем на 13,3 тыс. избирателей больше. Это почти столько же избирателей, сколько в Зарасайском районе
Подсчитав все результаты голосования, комиссия констатирует, что в первом туре баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа набрал 43,95 проц. голосов (632 811) избирателей, а премьер-министр Ингрида Шимоните – 20,05 проц. голосов (288 774).
Сообщается, что оставшийся на третьем месте самовыдвиженец адвокат Игнас Вегеле набрал 12,35 проц. голосов, за бывшего члена Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса свои голоса отдали 9,21 проц. избирателей, а критикуемого за прокремлевский нарратив кандидата Эдуардаса Вайткуса поддержали 7,31 проц. голосовавших.
За бывшего судью Конституционного суда Дайнюса Жалима проголосовали 3,57 проц. избирателей, лидера Партии труда Андрюса Мазурониса – 1,38 проц., а кандидата от Союза демократов „Во имя Литвы“ Гедримаса Еглинскаса поддержали 1,37 проц. имеющих право голоса жителей Литвы.