Второй тур президентских выборов в Литве: начинается досрочное голосование

По сравнению с 2019 годом явка на выборах повысилась на 2,59 проц. Она выросла не только из-за уменьшения числа избирателей, но и потому, что участие в них приняли более чем на 13,3 тыс. избирателей больше. Это почти столько же избирателей, сколько в Зарасайском районе