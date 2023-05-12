После первого полуфинала в финал вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия.
После второго путевку в финал завоевали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения.
Литовская исполнительница в финале выступит 22-м номером.
В прошлом году на Евровидении победу одержала Украина и ее представители "Kalush Orchestra". Хотя Евровидение проводится в стране-победительнице, но из-за развязанной Россией войны в Украине песенный конкурс в этом году там не проводится и перенесен в Великобританию.
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