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11 мая вечером в Ливерпуле состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение". В нем принимала участие литовская исполнительница Моника Линките. Она выступала 15-м номером. Монику зал встретил бурными аплодисментами. Позже стало известно, что Моника вышла в финал, который состоится в субботу!

После первого полуфинала в финал вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия.

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После второго путевку в финал завоевали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения.

Литовская исполнительница в финале выступит 22-м номером.

В прошлом году на Евровидении победу одержала Украина и ее представители "Kalush Orchestra". Хотя Евровидение проводится в стране-победительнице, но из-за развязанной Россией войны в Украине песенный конкурс в этом году там не проводится и перенесен в Великобританию.



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