Второй карантин вскрыл шокирующие детали: в некоторых семьях условия очень сложные

Эксперты утверждают, что на восстановление эмоционального состояния людей потребуется много времени, а власти должны учить людей справляться с напряжением, например, показывать специальные ролики по телевидению.

"Ситуация в семьях намного хуже, чем во время первого карантина. Бывает такое, что из-за карантина ухудшается и эмоциональное состояние и у членов гармоничных семей", – сказала Раса Зайдовайте из фонда "SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija".

"Родители говорят, что они сходят с ума: "Хочется влепить детям, потрясти их хорошенько" – сказала она, заметив, что с такими людьми надо работать.

Но особенно сложно, по ее словам, в тех семьях, где родители страдают от психических расстройств или алкогольной зависимости, наркотической зависимости.

По ее словам, во время второго карантина наблюдается злоупотребление алкоголем, это провоцирует больше конфликтов.

Зайдовайте сказала, что отчасти тут могут помочь разные информационные кампании об управлении эмоциями, а их не хватает. Она считает, что люди сейчас много времени проводят у телевизоров, поэтому показ таких роликов помог бы в воспитательных целях.

Специалист отмечает, что карантинное напряжение не выдерживают и семьи, многие находятся на грани развода.

Раса Дичпетрене из организации "Спасите детей" сказала, что во время второго карантина у детей больше проблем вызывает удаленное обучение.

По ее словам, одни дети не участвуют в удаленных уроках, поскольку у них нет компьютеров или интернета, а другие - потому что стесняются обстановки, которая царит у них дома.

"Например, дети из многодетных бедных семей, живущие в тесном жилье, если у них есть один стол - кухонный, за который дети могут садиться по очереди. У детей нет своего угла, комнаты, они стесняются такого окружения", – сказала Дичпетрене.

Она порадовалась, что правительство разрешило таким детям вернуться в школы.

Есть и другая проблема карантина - глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс сказал, что во время пандемии больше людей обращаются за едой.

"Мы работаем с 600 неправительственными организациями. Мы видим, что потребность в продуктах выросла в 2-3-4 раза", – сказал он, заметив, что сейчас обращаются и те семьи, которые до карантина не нуждались в такой помощи.

"Раньше они жили скромно, но еды у них было достаточно. А сейчас люди находятся в простое, остались без работы", – сказал Гурявичюс.

Он заметил, что не все такие семьи сами обращаются за помощью. По словам собеседника, иногда вскрыть проблему помогают учителя.