В рейтингах отделения экспертов Financial Times - fDi Intelligence - Вильнюс получил немало призовых мест в категории городов среднего размера, эксперты оценили экономический потенциал, дружественное бизнесу окружение, стратегии зарубежных инвестиций и привлечение человеческого капитала. В трех категориях Вильнюс показал себя лучше, чем год назад.

"Успех Вильнюса создают люди и последовательно хранимый код Гедиминаса – открытость для мира и будущего, уважение к работающим, творящим людям. Не надо останавливаться на этом!" – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

В общей категории городов средних размеров Вильнюс занял второе место после Цюриха.

Рейтинг fDi Intelligence составляют, оценивая прогресс города за прошлый год, новаторство, способность приспособиться к условиям рынка.