Среди основных спикеров Форума ведущие российские политики, международные эксперты и журналисты: Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский (онлайн), Геннадий Гудков, Владислав Иноземцев, Евгений Чичваркин, Сергей Гуриев, Виктор Шендерович (онлайн), Сергей Алексашенко, Константин Эггерт, Леонид Невзлин, Дмитрий Быков, Альфред Кох, Михаил Светов, Аркадий Бабченко, Елена Лукьянова, Евгений Киселев, Леонид Гозман, Мария Снеговая, Александр Морозов, Марина Литвиненко, Юрий Пивоваров, Андрюс Кубилюс (Литва), Илья Пономарёв, Антон Шеховцов (Украина), Ольга Романова, Тарас Березовец (Украина), и многие другие.

Выступают на Форуме представители российской культуры - писатель Михаил Шишкин, поэты Андрей Орлов (Орлуша) и Всеволод Емелин, галерист Марат Гельман, представит свои работы художник Владимир Цеслер.

Наравне с российскими участниками в работе 11-го Форума принимают участие целый ряд международных экспертов и журналистов, представителей западных институтов, международных фондов, депутаты Европарламента в том числе и от Литвы.

Секции Форума проводятся в различных форматах: наряду с проведением тематических секций по актуальным темам пройдут круглые столы, состоится голосование по включению новых фигурантов в «Список Путина», будут организованы презентации книг.

Форум свободной России — это крупнейшая независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

С темами дискуссионных панелей и составом спикеров можно ознакомиться на сайте Форума.