Второй день досрочного голосования в Литве: можно голосовать в любом муниципалитете

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1 марта в помещениях муниципалитетов разных городов и районов Литвы и в дополнительно оборудованных пунктах голосования проходит досрочное голосование на муниципальных выборах и выборах мэров. Голосование началось в 7 утра и продлится до 20 ч.
Išankstinis balsavimas
Išankstinis balsavimas
© ELTA / Dainius Labutis

Досрочное голосование началось 28 февраля и будет длиться до 2 марта включительно.

1 марта начнется голосование в больницах, домах социальной опеки, местах заключения.

Главизбирком (ГИК) напоминает, что избиратели должны предъявить удостоверение личности: паспорт или идентификационную карту. Подходят и другие документы с персональным кодом и фотографией: водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, дипломатический паспорт и др.

Избирателям из группы риска рекомендуется приходить на голосование с 7 до 9 часов, когда людей бывает меньше.

Основной день голосования в Литве – 5 марта – в этот день голосовать можно на своем избирательном участке с 7 до 20 часов.

На муниципальных выборах правом голоса обладают 2 385 262 избирателей.

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