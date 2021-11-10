Вся Литва снова оказалась в черной зоне коронавируса

Пагегяйский район вернулся в черную зону COVID–19 из-за большого числа положительных тестов на коронавирус. В этом муниципалитете уровень заболеваемости составляет 378,9 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных тестов за 7 дней составляет 10,8%.
Хуже всего положение в Бирштонасе – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 2056 случаев.
Неважно обстоят дела и в Каунасе – 1922,4 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней.
Похожее положение и в Укмергском районе – 1906,1 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.
Средний показатель по Литве составляет 1365,1 случаев, а доля положительных тестов - 15,6%.
Ускорение пандемии, по данным на 10 ноября, составляет –1.4%/в неделю.
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