Часть положительных тестов за последние 7 дней составляет 6,1%.
Delfi напоминает, что количество новых случаев коронавируса стало увеличиваться с конца июля.
В сентябре уже были дни, когда фиксировали больше 1000 новых случаев. Например, 17 сентября их было 1300. За последние сутки зафиксировано больше 1155 случаев и 18 смертей.
Сейчас в Литве больше 20 "черных" муниципалитетов. В черную зону вошел и Вильнюс.
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