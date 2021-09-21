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21 сентября утром Департамент статистики сообщил, что вся Литва перешла в черную зону COVID-19. Количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 недель составляет 504,5.
Rugsėjo 21 dienos sergamumo duomenys.
Rugsėjo 21 dienos sergamumo duomenys.
© Statistikos departamento nuotr.

Часть положительных тестов за последние 7 дней составляет 6,1%.

Delfi напоминает, что количество новых случаев коронавируса стало увеличиваться с конца июля.

В сентябре уже были дни, когда фиксировали больше 1000 новых случаев. Например, 17 сентября их было 1300. За последние сутки зафиксировано больше 1155 случаев и 18 смертей.

Сейчас в Литве больше 20 "черных" муниципалитетов. В черную зону вошел и Вильнюс.

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