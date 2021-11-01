Такая ситуация наблюдается с 31 октября.
Лучше всего дела по-прежнему обстоят в Игналинском районе, где на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев.
Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 2173,7 случая на 100 000 жителей.
Карта, фиксирующая динамику пандемии, показывает, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев сокращается.
Во всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 случаев болезни, доля положительных тестов составляет 15,1%.
За минувшие сутки в Литве от ковида скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца.
15 скончавшихся входили в возрастную группу старше 80 лет 9 из них не были привиты, 9 были старше 70 лет, из них не были привиты 5; 3 были старше 90 лет - ни один из них не был привит.
Трое скончавшихся были старше 50 лет, двое - были старше 60 лет и один старше 40 лет - все они не были привиты.
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