Вступает в силу закон, который изменит привычный порядок: купленный автомобиль придется ждать несколько дней

В Каунасе на автомобильном рынке 65% автомобилей стоят около 5000 евро.

Если цена выше этой суммы, то с ноября изменится порядок продажи, надо будет делать банковский перевод.

Директор Каунасского авторынка Валентинас Науянис сказал, что новый порядок внесет хаос, хотя некоторым продавцам этот вариант расчета будет удобнее. В некоторых случаях такой расчет будет непростой задачей.

"Около 60% автомобилей у нас покупают иностранцы. Для них это будет большой проблемой. Люди приедут, выберут машину, сделают перевод, а дальше? Нам придется ждать, когда деньги попадут на счет, никто не отдаст автомобиль, пока деньги не будут переведены, а если это выходной...", – объяснил он.

Еще сложнее дела обстоят с покупателями из Украины.

"Они не смогут сделать банковский перевод, поскольку у них банковская система почти не работает. Для них это станет проблемой", – сказал Науянис.

Однако, по словам предпринимателя, в таких случаях можно рассчитываться и наличными, только продавец должен информировать ГНИ.

Науянис заметил, что новые требования осложнят торговлю. Он также не исключает, что если машина будет стоить чуть больше 5000 евро, то между покупателем и продавцом могут заключаться определенные договоренности.

"Если разница будет в несколько сот евро, а продавец очень хочет продать машину, а покупатель - купить ее, то они договорятся. Особенно в тех случаях, когда разница небольшая. Важно, чтобы такой вариант подходил обоим", – сказал он.

По его мнению, этот закон нацелен как раз на рынок продажи автомобилей и недвижимости.

"Но не надо забывать, что эти сделки регистрируются – Regitra будет видеть, сколько заплатили", – сказал Науянис.

Глава Литовской ассоциации по расширению недвижимости Миндаугас Статулявичюс заметил, что при подготовке проекта один из аргументов был - именно рынок недвижимости, строительства.

"Это было одной из причин введения ограничения, но что касается сферы недвижимости и ее расширения, продаж, то тут никогда не было наличных. Уже больше 10 лет компании не ведут учет наличных. Если человек приходил покупать за наличные, его посылали в банк, где он открывал счет и делал перевод. Банк проводит проверку, превенцию. Можно сказать, что в крупных городах изменений не будет, но верю, что в небольших городах, где суммы другие, меньше, сформировалась практика покупок за наличные. Особенно в таком секторе как сельское хозяйство, там люди приходили с наличными", – сказал он.

"В регионах будут перемены", – подчеркнул Статулявичюс.

Напомним, что новый закон об ограничении наличного расчета вступает в силу с 1 ноября 2022 года. Наличными можно оплачивать товары и услуги на сумму до 5000 евро. В тех случаях, когда это невозможно - продавец в течение 10 дней должен зарегистрировать сделку в Государственной налоговой инспекции и объяснить обстоятельства.

За нарушение закона грозят штрафы.