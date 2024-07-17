2024.07.17 13:55

Вступает в силу новый запрет – в Литву не будут впускать автомобили с белорусскими номерами

 
ru.DELFI.lt
Pasienio kontrolės punktas
Pasienio kontrolės punktas
ФОТО: Muitinės departamento nuotr.

С 00.00 ч. 18 июля 2024 г. на территорию Евросоюза запрещено впускать легковые автомобили с белорусскими номерами. Литва осуществляет установленные в регламенте ограничения. Запрет на въезд в ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от того, кто является их владельцем, сообщает Департамент таможни.

Будет действовать исключение. До 16 августа 2024 г. в Литву можно будет ввезти автомобиль на белорусских номерах, если он не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, у которого есть действующая виза или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве, позволяющий въезжать в ЕС, который сам управляет автомобилем и использует его в личных целях.

Исключение не распространяется на легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам или использующиеся в коммерческих целях.

Сообщается, что с территории ЕС, включая Литву, автомобили на белорусских номерах должны покинуть до 18 января 2025 г. (включительно). До этой даты такие автомобили могут ездить по Литве, регистрироваться в Литве и импортироваться.

Pasienio kontrolės punktas

После 18 января 2025 г. автомобили на белорусских номерах не могут находиться в Литве. Лицам, которые нарушат это требование, грозит административная ответственность (515 ст. - грозит штраф и конфискация автомобиля).

Исключение сделано для транспорта, предназначенного для использования дипломатическими и консульскими представительствами.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии