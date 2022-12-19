Встречаем Рождество в Вильнюсе: найди убежище единорогов или мумий и получи приз

Весь приобретенный опыт объединяет тема сказок и мифов "Слежу, слежу за Вильнюсом, город полон волшебства…", говорится в сообщении Вильнюсского самоуправления.

"Празднества этого года поистине можно назвать легендарными. Ведь сразу после них мы будем отмечать 700-летний юбилей Вильнюса! Кроме того, в прошлом году Вильнюс был объявлен ЮНЕСКО городом литературы. Именно поэтому мы решили рассказать о столице не так, как написано в учебниках истории, а открыть магические врата в наполненный духом Рождества город", - старший советник Отдела внешних связей и туризма Администрации Вильнюсского самоуправления инициатор и координатор проекта Соната Гришкене.

Ориентационная игра для семей. Один Вильнюс – это реальность, другой – в сохранившихся легендах и сказаниях. Открыть и познакомиться с мифическим городом – главный вызов рождественской ориентационной игры "Легенды и тайны Вильнюса". Все, кто посетит отмеченные на рождественской карте Вильнюса места и запишет ответы на представленные в кроссворде вопросы, сможет забрать праздничные подарки в Вильнюсском туристическом информационном центре (ул. Пилес 2), по этому адресу можно получить и карту маршрута. Игра продлится до 6 января, говорится в сообщении столичного самоуправления.

Тематический маршрут "По Вильнюсу тропою легенд". Легенды, чудеса, придания и истории сопровождают не только самый большой праздник года, но и сам Вильнюс. Город полон волшебных мест, мистических историй, а рассказы о забытых исторических личностях или событиях каждый раз возрождаются заново. Например, знаете ли вы, какую просьбу царя выполнил волшебник Ян Твардовский и что стало с его магической книгой? Что особенного в картине Святого Казимира, хранящейся в Вильнюсской кафедре? Чей гнев навлекли на себя шведские солдаты, опустошавшие Вильнюс? Самоуправление приглашает услышать эти и другие истории и окунуться в город приданий и чудес, насладиться короткой прогулкой по старому городу.

Карта елок. Уже стало традицией приглашать жителей Вильнюса и гостей города полюбоваться елками не только в центре Вильнюса, но и в других районах. На некоторых из них вас ожидают сюрпризы – рождественская елка в пузыре, вырезанные из бумаги самые известные здания столицы, светящиеся скульптуры и т.д. Кроме того, в этом году описания праздничных украшений на карте дополнены легендами, связанными с конкретным районом. Поэтому путешествие к зеленым красавицам в разных уголках Вильнюса можно сдобрить пряностями мистики и загадочных историй, указывают в сообщении.

Слежу, слежу за Вильнюсом, город полон волшебства… В декабре, в профилях социальных сетей "Заочный Вильнюс" ежедневно – краткая мифическая история о городе. Действительно ли жреца Лиздейку нашли в гнезде в Веркяй? Почему Бог создал двух черных ангелов и посадил их на собор св. Иоанов? Где прячутся вильнюсские единороги или мумии? После праздников самые внимательные слушатели историй будут награждены сувенирами от платформы "Заочный Вильнюс".