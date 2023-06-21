Вспышка легионеллеза в Каунасе и районе остановлена

"Вспышка остановлена. Не могу сказать, что все забыто – безусловно, ситуация отслеживается. Но вспышка, ее очаг действительно были очень быстро локализованы, и распространение было остановлено", - заявила в среду радио LRT Д. Размувене.
По словам эпидемиолога, в Каунасе и районе от легионеллеза скончались 3 человека. Также, по ее словам, умерли 4 человека, у которых было диагностировано это заболевание, но непосредственная причина смерти была другой.
"Есть 3 человека, непосредственной причиной смерти которых стала легионелла, вызвавшая тяжелую пневмонию и другие симптомы. Другие смерти произошли, когда у людей были хронические заболевания. Эти смерти зарегистрированы как от тех хронических, обостренных заболеваний", - сказала она.
Д. Размувене отмечает, что легионеллезом чаще заболевают пожилые люди.
"Каждый год регистрируются случаи легионеллеза. А если взять последнее десятилетие, то всего зарегистрировано 117 случаев заболевания, вызванного легионеллами", - сообщила она.
"По сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано всего 22 случая и 6 смертей, в этом году – 46 случаев. Конечно, это связано со вспышкой в Каунасе и Каунасском районе", - добавила эпидемиолог.
Также, по словам Д. Размувене, 15 случаев легионеллеза в этом году зарегистрировано в Вильнюсе, 4 – в Паневежисе, 2 – в Шяуляе, 2 – в Кельме и 1 – в Клайпеде.