Вспышка легионеллеза в Каунасе и районе остановлена

"Вспышка остановлена. Не могу сказать, что все забыто – безусловно, ситуация отслеживается. Но вспышка, ее очаг действительно были очень быстро локализованы, и распространение было остановлено", - заявила в среду радио LRT Д. Размувене.

По словам эпидемиолога, в Каунасе и районе от легионеллеза скончались 3 человека. Также, по ее словам, умерли 4 человека, у которых было диагностировано это заболевание, но непосредственная причина смерти была другой.

"Есть 3 человека, непосредственной причиной смерти которых стала легионелла, вызвавшая тяжелую пневмонию и другие симптомы. Другие смерти произошли, когда у людей были хронические заболевания. Эти смерти зарегистрированы как от тех хронических, обостренных заболеваний", - сказала она.

Д. Размувене отмечает, что легионеллезом чаще заболевают пожилые люди.

"Каждый год регистрируются случаи легионеллеза. А если взять последнее десятилетие, то всего зарегистрировано 117 случаев заболевания, вызванного легионеллами", - сообщила она.